Соченение как можно добиться понимания между родителями и детьми

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С рождения разговаривать с ребенком, как с равным. Родители должны уважать ребенка, как личность, понимать его интересы и желания. Побольше рассказывать о себе и стимулировать ребенка рассказывать о себе, советоваться друг с другом, спрашивать разрешения и его мнения. То есть максимум общенияи личный пример, а не скучные нотации и постоянные требования со стороны родителей и стремление понять родителей со стороны ребенка.