-7/12+(+1/8)+(-5/12) +(+3/4)
Математика
-7/12+(+1/8)+(-5/12) +(+3/4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-7/12+(+1/8)+(-5/12) +(+3/4)=-7/12+1/8-5/12+3/4=-14/24+8/24-10/24+18/24=2/24=1/12
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