Итоги столетней войны между Францией и Англией (кратко)
История
Итоги столетней войны между Францией и Англией (кратко)
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Гость:
Ликвидированы притязания Англии на французскую корону, создание сильного национального государства усиление королевской власти во Франции, на службе у короля появилась постоянная армия.
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