Помогите прошу вы пишите
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Помогите прошу вы пишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звёздочка - 2 схема. подсвечник - 3 схема. оленята - 2 схема. пришкольный - 3 схема. почки - 1 схема. зёрнышко - 2 схема. заморозки - 3 схема. подорожник - 3 схема. облако - 1 схема. дочка - 2 схема. кормушка - 2 схема. поездка - 3 схема.
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