Гость: Гость:

В низ юбки пришить кружева. Умник весело летел рядом с ними, в то время как Гаврик висел головой вниз в ступе Ядвиги, цепляясь лапами за край ступы. Бегу иноходью в инженерную базу, получаю четырех ежиков, следую рысью на балкон, спускаю вниз и спешу в экранный зал. Мастера последний раз оглядели комнату и спустились вниз на пол, где ждала их мышиная кавалерия, привязанная к ножке стола.