предложение со словом "в низ "
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предложение со словом "в низ "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В низ юбки пришить кружева. Умник весело летел рядом с ними, в то время как Гаврик висел головой вниз в ступе Ядвиги, цепляясь лапами за край ступы. Бегу иноходью в инженерную базу, получаю четырех ежиков, следую рысью на балкон, спускаю вниз и спешу в экранный зал. Мастера последний раз оглядели комнату и спустились вниз на пол, где ждала их мышиная кавалерия, привязанная к ножке стола.
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