Для приготовления гречневой каши на 2 части гречки берут 3 части воды. сколько граммов воды надо взять на 300 грамм гречневой крупы?

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Если следовать из соотношения 2:3 , то разница будет всего в 1 Следовательно, на 1 часть по 1,5 воды, но нам это не столь важно, значит на 300 гр. гречки нужно 450 воды ( 300 умножаем на 1.5)