Функция задана формулой y=-4x+6 . Найдите значения аргумента , при которых y равен -14;0;1

Алгебра
Функция задана формулой y=-4x+6 . Найдите значения аргумента , при которых y равен -14;0;1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При -14  -14=4x+6 -4x=6+14 -4x=20 x=5 просто заместо аргумента т.е y подставляйте значения и решайте наверное так...
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