7/20+0,65bпри b=100 0,002a-3/4 при а=1000. 4/5-0,003b при b=100 помогите пожалуйста

Гость: Гость:

При b = 100 7/20 + 0,65b = 0,35 + 0,65 * 100 = 0,35 + 65 = 65,35 при а = 1000 0,002а - 3/4 = 0,002 * 1000 - 0,75 = 2 - 0,75 = 1,25 при b = 100 4/5 - 0,003b = 0,8 - 0,003 * 100 = 0,8 - 0,3 = 0,5