Словосочетания: наша территория, позаботится о тебе, пригласит нас, у моего друга, узнаю себя, на том берегу, наградят каждого, доволен собой, этого не спросят, самый высокий. Найти разряд местоимений? Род? Число?Падеж?
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Словосочетания: наша территория, позаботится о тебе, пригласит нас, у моего друга, узнаю себя, на том берегу, наградят каждого, доволен собой, этого не спросят, самый высокий. Найти разряд местоимений? Род? Число?Падеж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наша территория(ед.ч ж.р им.п), позаботится о тебе(ед.ч, предл.п)пригласит нас(мн.ч.род.п), у моего друга(ед.ч,род.п), узнаю себя(ед.ч.род.п), на том берегу(ед.ч м.р предл.п), наградят каждого(мн.ч род.п), доволен собой(ед.ч м.р творит.п), этого не (ед,ч м.р род.п) спросят, самый высокий(м.р ед.ч имен.п. )
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