Словосочетания: наша территория, позаботится о тебе, пригласит нас, у моего друга, узнаю себя, на том берегу, наградят каждого, доволен собой, этого не спросят, самый высокий. Найти разряд местоимений? Род? Число?Падеж?

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Словосочетания: наша территория, позаботится о тебе, пригласит нас, у моего друга, узнаю себя, на том берегу, наградят каждого, доволен собой, этого не спросят, самый высокий. Найти разряд местоимений? Род? Число?Падеж?

Автор: Гость