Почему в новых месторождениях нефти добывается больше, чем в старых месторождени??х?

География
Почему в новых месторождениях нефти добывается больше, чем в старых месторождени??х?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в старых месторождениях ,нефть уже исчерпали ,а в новых месторождениях нефти  еще много!
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