Масса 5 маленьких коробочек и двух больших коробок конфет равна 1,65 кг.Большая коробка конфет в 3 раза тешелее малинькой коробочки.Сколько граммов конфет в малинькой коробочек?

Математика

Масса 5 маленьких коробочек и двух больших коробок конфет равна 1,65 кг.Большая коробка конфет в 3 раза тешелее малинькой коробочки.Сколько граммов конфет в малинькой коробочек?

Автор: Гость