Масса 5 маленьких коробочек и двух больших коробок конфет равна 1,65 кг.Большая коробка конфет в 3 раза тешелее малинькой коробочки.Сколько граммов конфет в малинькой коробочек?

Математика
Масса 5 маленьких коробочек и двух больших коробок конфет равна 1,65 кг.Большая коробка конфет в 3 раза тешелее малинькой коробочки.Сколько граммов конфет в малинькой коробочек?
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Гость:
Как-то что-то типо того
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