После приоброзование Петра 1 в истории нашей страны начались.

Окружающий мир
После приоброзование Петра 1 в истории нашей страны начались.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После преобразования Петра 1 в истории нашей страны начались изменения стороны Европейского образа жизни
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