....- это органические соединения, не содержащие в своем составе кратных связей и циклов
Химия
....- это органические соединения, не содержащие в своем составе кратных связей и циклов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предельные углеводороды (алканы)- это и есть органические соединения, не содержащие в своем составе кратных связей и циклов...
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