Кого вы можете привести в пример как защитника природы?

Обществознание
Кого вы можете привести в пример как защитника природы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесник,эколог. что то в виде этого 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
<p>На причіп поклали 4 мішка жита і 3 мішка пшениці в кожному мішку зерна порівну. Всього 560 кг зерна. Скільки кг жита поклали
Ответить
Русский язык
Прочитайте.Проспрягайте устно глаголы верну,спешу. Впишите в таблицу окончания э??их глаголов соответственно их спряжению. Единственное число. Мн...
Ответить
Литература
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях главная мысль сказки вопросы 4класс
Ответить
Химия
В качестве катализатора реакции гидрирования алкенов используется 1 никел 2 фо??форная кислота 3 серная кислота 4 хлорид алюминия
Ответить
Математика
Петя нашёл в лесу в 5 раз больше грибов чем Юра.Когда Петя пересчитал свои грибы их оказалось 40.сколько грибов нашёл Юра. И написать условия к задаче
Ответить