Кого вы можете привести в пример как защитника природы?
Обществознание
Кого вы можете привести в пример как защитника природы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесник,эколог. что то в виде этого
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