lt;pgt;На причіп поклали 4 мішка жита і 3 мішка пшениці в кожному мішку зерна порівну. Всього 560 кг зерна. Скільки кг жита поклали
Математика
lt;pgt;На причіп поклали 4 мішка жита і 3 мішка пшениці в кожному мішку зерна порівну. Всього 560 кг зерна. Скільки кг жита поклали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+3=7 мешков - всего 560:7=80 кг - в 1 мешке 80*4= 320 кг - жита
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