Запишите формулу оксида, соответствующего кислоте H3PO4! Причем расскажите, как вы это сделали! Прошу!
Химия
Запишите формулу оксида, соответствующего кислоте H3PO4! Причем расскажите, как вы это сделали! Прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Р₂О₅ Степень окисления фосфора в кислоте равна +5. В оксиде она должна быть такой же. Вот и всё!
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