Было куплено в магазине 4 альбома и 2 коробки красок и заплатили 220 рублей. Сколько ??тоят альбом и сколько стоят краски, если,альбом в 1,5 раза дешевле красок?

Математика

Было куплено в магазине 4 альбома и 2 коробки красок и заплатили 220 рублей. Сколько ??тоят альбом и сколько стоят краски, если,альбом в 1,5 раза дешевле красок?

Автор: Гость