Было куплено в магазине 4 альбома и 2 коробки красок и заплатили 220 рублей. Сколько ??тоят альбом и сколько стоят краски, если,альбом в 1,5 раза дешевле красок?
Математика
Было куплено в магазине 4 альбома и 2 коробки красок и заплатили 220 рублей. Сколько ??тоят альбом и сколько стоят краски, если,альбом в 1,5 раза дешевле красок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - стоит альбом 1,5х - стоят краски 4х - стоят 4 альбома 2*1,5х=3х стоят 2 коробки красок 4х+3х=220 7х=220 х=220:7 х=31 3/7 (руб) 1,5х=15/10*220/7=330/7=47 1/7 (руб) Ответ: альбом стоит 31 3/7 руб, краски стоят 47 1/7 руб
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