в 9:00 утра два катера отошли от пристани на озере в противоположных направлениях 9 ??асов 30 минут расстояние между ними было 39 километров 500 метров с какой скоростью шел первый катер если скорость первого катера 45 километр...
Математика
в 9:00 утра два катера отошли от пристани на озере в противоположных направлениях 9 ??асов 30 минут расстояние между ними было 39 километров 500 метров с какой скоростью шел первый катер если скорость первого катера 45 километров в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45+х км/ч-скорость удаления 0,5часа - время 39,5 км -расстояние (45+х)*0,5=39,5 22,5+0,5х=39,5 0,5х=17 х=34 км/ч Ответ: 34км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость катера по течению реки 25,8 км ч, а против течения 21,2 км ч.найдите 1)скорость течения реки 2)собственную скорость катера
Обществознание
Математика
<p>На причіп поклали 4 мішка жита і 3 мішка пшениці в кожному мішку зерна порівну. Всього 560 кг зерна. Скільки кг жита поклали
Русский язык
Прочитайте.Проспрягайте устно глаголы верну,спешу. Впишите в таблицу окончания э??их глаголов соответственно их спряжению. Единственное число. Мн...