в 9:00 утра два катера отошли от пристани на озере в противоположных направлениях 9 ??асов 30 минут расстояние между ними было 39 километров 500 метров с какой скоростью шел первый катер если скорость первого катера 45 километр...

Математика

в 9:00 утра два катера отошли от пристани на озере в противоположных направлениях 9 ??асов 30 минут расстояние между ними было 39 километров 500 метров с какой скоростью шел первый катер если скорость первого катера 45 километров в час

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