Как рассчитать калорийность при четырех разовом питании?
Биология
Как рассчитать калорийность при четырех разовом питании?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суммируем калории от каждого из четырех приемов пищи.
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