Гигиена слуха и зрение

Биология
Гигиена слуха и зрение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гигиена слуха Не надо слушать громко музыку чистить уши нельзя чтобы кричали в ухо гигиена зрения смотреть близко телевизоры планшеты ноутбуки долго не сидеть за ними не трогать глаза грязными руками не копается Настоятельно капли без предназначение
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