Вспомни народные приметы и попробуй составить подобный текст в первой части опис??ние а затем вывод

Русский язык
Вспомни народные приметы и попробуй составить подобный текст в первой части опис??ние а затем вывод
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Гость:
Я не знаю прости прости прости прости
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