Придумай и напиши рассказ из 5-6 предложений на тему Каникулы так, чтобы в каждом предложении были 3-4 глагола 2-го лица ед.ч. с суффиксом СЯ
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Придумай и напиши рассказ из 5-6 предложений на тему Каникулы так, чтобы в каждом предложении были 3-4 глагола 2-го лица ед.ч. с суффиксом СЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каникулы любят все дети ! А зимние каникулы особо интересны . Дети бегут кататься на санках , все играют в снежки . А кто не очень любит снег может в своем уютном доме почитать книжки .
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