Все постоянные и непостоянные грамматические признаки слова первая
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Все постоянные и непостоянные грамматические признаки слова первая
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Постоянные: одушевленность, склонение, спряжение Не постоянные: род, число, падеж
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