Б, отметьте члены предложения. срочноооооооо
Русский язык
Б, отметьте члены предложения. срочноооооооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собой-подлежащие,сущ.,И.п.гордится-сказуемое,гл
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