7-2x=4.5-7x. решите с проверкой
Алгебра
7-2x=4.5-7x. решите с проверкой
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Гость:
Х=-0.5 ==================:
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