7-3(х-1)=2х 6(2х+0.5)=8х-(3х+4)
Алгебра
7-3(х-1)=2х 6(2х+0.5)=8х-(3х+4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 7-3x+3=2x -3x-2x= -3-7 -5x= -10 x = 2 2. 12x+3=8x-3x-4 12x-8x+3x= -4-3 7x = -7 x = -1
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