Как проверить букву А в слове устАновилась. Погода согласно предсказанию бюро прогнозов устАновилась дождливая
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Как проверить букву А в слове устАновилась. Погода согласно предсказанию бюро прогнозов устАновилась дождливая
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Гость:
Проверочное слово: установка,ты же не скажеш устоновка?
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