Х-1gt;2х-0.5/3 решить систему помогите пож 7х+12/8 lt;=х+1
Математика
Х-1gt;2х-0.5/3 решить систему помогите пож 7х+12/8 lt;=х+1
Ответ(ы) на вопрос:
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7х+12/8 <=х+1 Х-1>2х-0.5/3
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