7.3 сделайте 6 класс математика
Математика
7.3 сделайте 6 класс математика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+5\7=2 5\7 -2+5\7= -1 2\7 -2-5\7= -2 5\7 2-5\7= 1 2\7 -2+2\7= -1 5\7 -2-2\7= -2 2\7
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