7 5 7 _+_ -2 _ =решите пожалуйста это дроби) 9 6 12

Математика
7 5 7 _+_ -2 _ =решите пожалуйста это дроби) 9 6 12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 2 7/12=  - 31/12 7/9 + 5/6 - 31/12=   28 + 30 - 93                          35                                           -----------------   =   минус-      --------                                     36                                      36
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