7 5 7 _+_ -2 _ =решите пожалуйста это дроби) 9 6 12
Математика
7 5 7 _+_ -2 _ =решите пожалуйста это дроби) 9 6 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 2 7/12= - 31/12 7/9 + 5/6 - 31/12= 28 + 30 - 93 35 ----------------- = минус- -------- 36 36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из двух городов расстояние между которыми 1800км , однаврменно навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость одного 60 км/ч , скорость другого ...
Математика
Математика
Биология
Какие факты говорят,что при разрушении динамического стереотипа происходит распад общей деятельности на отдельные элементы ,например слово,написанн...