Какие факты говорят,что при разрушении динамического стереотипа происходит распад общей деятельности на отдельные элементы ,например слово,написанное ранее одним росчерком выписывается теперь по буквам?
Биология
Какие факты говорят,что при разрушении динамического стереотипа происходит распад общей деятельности на отдельные элементы ,например слово,написанное ранее одним росчерком выписывается теперь по буквам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 При написании обычным способом разрывов мало,когда человек пишет слово зеркально первый раз у него количество разрывов уменьшается.Постепенно рука начинает привыкать к новой манере письма. 2 В случае если сначала человек написал быстро слово зеркальным способом , а потом время увеличелось ,значит , навык перестал вырабатываться,Когда система связей исчерпывает себя она начинает новый поиск.Это случается несколько раз пока результат становится стабильным. 3 Слово написанное в зеркальном виде с каждым разом смещаентся влево. Рука сама пытается написать слова обычным способом.Это говорит о борьбе между старым и новым сериотипами. ВЫВОД:Динамический стериотип считается выработанным при множестве попыток,когда человек не задумывается ,как написать это слово , как соединить буквы,КАЧЕСТВО И БЫСТРОТА УВЕЛИЧИЛИСЬ
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