Какие факты говорят,что при разрушении динамического стереотипа происходит распад общей деятельности на отдельные элементы ,например слово,написанное ранее одним росчерком выписывается теперь по буквам?

Гость: Гость:

1 При написании обычным способом разрывов мало,когда человек пишет слово зеркально первый раз у него количество разрывов уменьшается.Постепенно рука начинает привыкать к новой манере письма. 2 В случае если сначала человек написал быстро слово зеркальным способом , а потом время увеличелось ,значит , навык перестал вырабатываться,Когда система связей исчерпывает себя она начинает новый поиск.Это случается несколько раз пока результат становится стабильным. 3 Слово написанное в зеркальном виде с каждым разом смещаентся влево. Рука сама пытается написать слова обычным способом.Это говорит о борьбе между старым и новым сериотипами. ВЫВОД:Динамический стериотип считается выработанным при множестве попыток,когда человек не задумывается ,как написать это слово , как соединить буквы,КАЧЕСТВО И БЫСТРОТА УВЕЛИЧИЛИСЬ