из двух городов расстояние между которыми 1800км , однаврменно навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость одного 60 км/ч , скорость другого на8 км/ч больше . какое расстояние будет между поездами через 1/3 суток

Математика
из двух городов расстояние между которыми 1800км , однаврменно навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость одного 60 км/ч , скорость другого на8 км/ч больше . какое расстояние будет между поездами через 1/3 суток
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60+8=68км/ч скорость второго поезда 1/3 суток = 8 часов 1800-(60+68)*8=1800-1024=776км Ответ. 776 км будет между поездами
Гость:
1) 24:3*1=8 (ч.) - это одна треться суток 2) 60+8=68 (км/ч) -скорость второго поезда 3) 60+68=128 (км/ч) - скорость сближения поездов 4) 128*8=1024 (км) -поезда проедут вместе 8 часов 5) 1800-1024=776 (км) - будет расстояние между поездами через 1/3 суток Ответ: Между поездами, через 1/3 суток, будет 776 км 
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