из двух городов расстояние между которыми 1800км , однаврменно навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость одного 60 км/ч , скорость другого на8 км/ч больше . какое расстояние будет между поездами через 1/3 суток

Математика

из двух городов расстояние между которыми 1800км , однаврменно навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость одного 60 км/ч , скорость другого на8 км/ч больше . какое расстояние будет между поездами через 1/3 суток

Автор: Гость