7,5 % (процентов!!!!!!) записать десятичной дробью
Математика
7,5 % (процентов!!!!!!) записать десятичной дробью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,5/100=75/1000=0,075
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