7 класс . А.Платов. Неизвестный цветок , анализ произведения . Помогите Пожалуйста !!!!!!
Литература
7 класс . А.Платов. Неизвестный цветок , анализ произведения . Помогите Пожалуйста !!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"неизвестный цветок"относится к жанру литературной сказки . Сказка-быль,совмещающий признаки двух жанров :повествование, основанное на вымысле и были повествования основаные на реальных событиях.
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