7 класс . А.Платов. Неизвестный цветок , анализ произведения . Помогите Пожалуйста !!!!!!

Литература
7 класс . А.Платов. Неизвестный цветок , анализ произведения . Помогите Пожалуйста !!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"неизвестный цветок"относится к жанру литературной сказки . Сказка-быль,совмещающий признаки двух жанров :повествование, основанное на вымысле и были повествования основаные на реальных событиях.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфологический разбор слов в лесу,весёлый,кормит
Ответить
Русский язык
Разбор слова семья как разбирается буева я ?
Ответить
Русский язык
Вот почти над самой головою послышалась звонкая барабанная трель.над самой слова самой ударение где падает?
Ответить
Русский язык
Попробуй составить и записать текст если известно текст состоит из трёх абзацев лесной барабанщик
Ответить
Математика
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ 25, 37×0, 0001 СКОЛЬКО БУДЕТ
Ответить