7 предложении кратким страдательными причастияями.
Русский язык
7 предложении кратким страдательными причастияями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне драгоценен - этот подарок, у соседей была красиво украшена ёлка,вот и пройдена половина пути, человек рождён для счастья, я был спасён от неприятностей, человек тронутый талантом актёра, уроки были окончены.
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