7 предложений с наречиями(раздельно и слитно)
Русский язык
7 предложений с наречиями(раздельно и слитно)
Ответ(ы):
Гость:
Я обычно помогаю людям во всем.Она властно посмотрела в его сторону.Он быстро побежал в сторону рощи.Я начал по немногу отставать от него.Он будто камень обмер при виде Наташи.Мед будто золото вытекал из улья.Река, как будто лазурное небо тихо лилась из родника.
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