7 предложений с наречиями(раздельно и слитно)

Гость: Гость:

Я обычно помогаю людям во всем.Она властно посмотрела в его сторону.Он быстро побежал в сторону рощи.Я начал по немногу отставать от него.Он будто камень обмер при виде Наташи.Мед будто золото вытекал из улья.Река, как будто лазурное небо тихо лилась из родника.