Исследователи истории Африки утверждают: До появления европейцев,большая часть Африканского континента не знала, что такое колесо,плуг и рабочий скот.Африканцы обходились без каменных жилищ и без одежды,за исключением одежды из...

История

Исследователи истории Африки утверждают: До появления европейцев,большая часть Африканского континента не знала, что такое колесо,плуг и рабочий скот.Африканцы обходились без каменных жилищ и без одежды,за исключением одежды из шкуры, без письменности и,следовательно, без истории... Поддерживаете ли вы данное утверждение?

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