Исследователи истории Африки утверждают: До появления европейцев,большая часть Африканского континента не знала, что такое колесо,плуг и рабочий скот.Африканцы обходились без каменных жилищ и без одежды,за исключением одежды из...
История
Исследователи истории Африки утверждают: До появления европейцев,большая часть Африканского континента не знала, что такое колесо,плуг и рабочий скот.Африканцы обходились без каменных жилищ и без одежды,за исключением одежды из шкуры, без письменности и,следовательно, без истории... Поддерживаете ли вы данное утверждение?
Ответ(ы):
Гость:
Нет, конечно. У каждого народа есть история.У африканцев,письменность виде рисунков или иероглифов .Жилища из глины и одежда была у них лёгкая.
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