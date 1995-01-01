Решительно задачу 116

Физика
Решительно задачу 116
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я незнаю я физику не учу я в 5 классе
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