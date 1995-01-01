Коневодство. Запешите какие породы лошадей разводят в вошем крае?

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Коневодство. Запешите какие породы лошадей разводят в вошем крае?
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Орловские,Донские,Кузнецкая,Владимирская,
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