504 мм это сколько если перевести 1995мм это сколько если перевести в см или в см и мм
Математика
504 мм это сколько если перевести 1995мм это сколько если перевести в см или в см и мм
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы перевести милиметры в сенцыметры надо число подилить на 10, значит будет 199,5 см
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