Помогите надо разделить слова по слогам и расставить ударение.- Вигвамом. Выставк??. Водопад.Нарисовали

Русский язык

Помогите надо разделить слова по слогам и расставить ударение.- Вигвамом. Выставк??. Водопад.Нарисовали

Автор: Гость