Помогите надо разделить слова по слогам и расставить ударение.- Вигвамом. Выставк??. Водопад.Нарисовали
Русский язык
Помогите надо разделить слова по слогам и расставить ударение.- Вигвамом. Выставк??. Водопад.Нарисовали
Ответ(ы):
Гость:
ВИг-ва-мом,вЫс-тав-ка,вО-до-пад,нА-ри-со-ва-ли
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