Химия!!ДОМАШНЯЯ РАБОТА!!!(п.с отценивается у нас в баллах!) ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! 8 КЛАСС! Желательно с решением..!))

Химия

Химия!!ДОМАШНЯЯ РАБОТА!!!(п.с отценивается у нас в баллах!) ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! 8 КЛАСС! Желательно с решением..!))

Автор: Гость