Химия!!ДОМАШНЯЯ РАБОТА!!!(п.с отценивается у нас в баллах!) ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! 8 КЛАСС! Желательно с решением..!))
Химия
Химия!!ДОМАШНЯЯ РАБОТА!!!(п.с отценивается у нас в баллах!) ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! 8 КЛАСС! Желательно с решением..!))
Ответ(ы):
Гость:
11) 1А 2Г 3Б 4Г 5А 6В 12) А5 Б1 В7 Г8 13) А-CO2 Б- MgO В - Al2O3 14) по порядку: К2O, HCL, Ca3(PO3)2, Ba(ОН)2 15) лень писать
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