7| x|-4=|x| решите уравнение
Математика
7| x|-4=|x| решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7|x|-4=|х| 7|х|-|х|=4 6|х|=4 |x|=4/6 х1=2/3 х2=-2/3 х= +-2/3
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