Плизз помогите решить задачу Клиент взял в банке кредит и должен возвратить ее с процентами,насисленными в конце срока.Определите,какую сумму клиент должен возвратить банку,исходя из показателей таблицы,1 )Кредит тыс.руб200,2)...
Математика
Плизз помогите решить задачу Клиент взял в банке кредит и должен возвратить ее с процентами,насисленными в конце срока.Определите,какую сумму клиент должен возвратить банку,исходя из показателей таблицы,1 )Кредит тыс.руб200,2)Срок кредита,месяцев 24,3)Ставка по кредиту%10. Вычесляется по формуле S=P*(1+n*i) Где: P-Первоначальная сумма n-Срок вклада в годах i-процентная ставка в десятичных дробях заранее спасибо кто поможет решить**)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = 200 000 * (1 + 2 * 0,1 ) = 240 000 S = 200 000 * (1 + 0,25 * 0,1) = 205 000
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