Плизз помогите решить задачу Клиент взял в банке кредит и должен возвратить ее с процентами,насисленными в конце срока.Определите,какую сумму клиент должен возвратить банку,исходя из показателей таблицы,1 )Кредит тыс.руб200,2)...

Математика

Плизз помогите решить задачу Клиент взял в банке кредит и должен возвратить ее с процентами,насисленными в конце срока.Определите,какую сумму клиент должен возвратить банку,исходя из показателей таблицы,1 )Кредит тыс.руб200,2)Срок кредита,месяцев 24,3)Ставка по кредиту%10. Вычесляется по формуле S=P*(1+n*i) Где: P-Первоначальная сумма n-Срок вклада в годах i-процентная ставка в десятичных дробях заранее спасибо кто поможет решить**)))

Автор: Гость