Помогите пожалуйста Определи стороны горизонта? Где?
Окружающий мир
Помогите пожалуйста Определи стороны горизонта? Где?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотришь на север. юг сзади, восток справа, запад слева
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