Реши уравнения х×3=3969 х÷2=1342
Математика
Реши уравнения х×3=3969 х÷2=1342
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X*3=3969 x=3969:3 x=1323 х÷2=1342 x=1342*2 x=2684
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