Чтобы подсчитать объёмы нарисованных.фигур.составили такие выражения.Вычисли об??ём фигур
Математика
Чтобы подсчитать объёмы нарисованных.фигур.составили такие выражения.Вычисли об??ём фигур
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо ширинуXна высоту и длинну все очень легко
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