(7-x)(7+x)+(x+3)^2 при x= -3,5

Алгебра
(7-x)(7+x)+(x+3)^2 при x= -3,5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
49+7x-7x-x^2+x^2+6x+9 6x+58 -6*3,5+58 -21+58=37
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