(7-x)(7+x)+(x+3)^2 при x= -3,5
Алгебра
(7-x)(7+x)+(x+3)^2 при x= -3,5
Ответ(ы):
Гость:
49+7x-7x-x^2+x^2+6x+9 6x+58 -6*3,5+58 -21+58=37
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
История
Ответьте на вопросы: 1) за что скилы убили своего царя Скила? 2) скифский ганец привез царю персов - Дарию : птицу , мышь , лягушку и 5 стрел. ...
Математика
Помогите решить задачу с помощью уравнения (я не могу составить уравнение) Завод за 7 дней выпускает 588 станков. Сколько станков за 20 дней завод ...