Как переводится предложение Be quiet! The perfomance has begun.

Английский язык
Как переводится предложение Be quiet! The perfomance has begun.
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Гость:
Тише! Представление началось. Пожалуйста
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