Морфологический разбор слова заячий
Русский язык
Морфологический разбор слова заячий
Ответ(ы):
Гость:
Прилагательное, нач.форма-заячий,полная форма,винительный падеж, мужской род, единственное число,неодушевлённое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первый Трактор копает котлован за 15/2 дня.другой трактор копает тот же котлован за 25/3 дня.третий трактор копает тот же котлован за 25/2 дня.с...
Английский язык
История
Помогите пожалуйста. Почему осуждение культа личности Сталина вызвало обострени?? отношений КПСС со многими зарубежными коммунистическими партиями?...
Қазақ тiлi