Морфологический разбор слова заячий

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Морфологический разбор слова заячий
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Автор: Гость
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Гость:
Прилагательное, нач.форма-заячий,полная форма,винительный падеж, мужской род, единственное число,неодушевлённое
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